Olá, nobres leitores matraqueanos sempre atentos, curiosos e especiais! Espero que alguns já estejam recuperados do susto futebolístico da semana. Ao contrário do nosso lendário Matraca, flamenguista convicto, o colaborador agora de plantão é da turma do Bacalhau, vascaíno de muita fé! E confesso que acordei ontem achando que o domingo tinha sido 1º de abril. Afinal, um 6×0 do Vasco da Gama no Santos-FC? Poderia ter sido uma pegadinha de respeito! Mas não, foi real…

E depois de confirmar que o mundo não virou de cabeça pra baixo, cá estamos com mais um desafio para os nossos palpiteiros de plantão, aqueles que não fogem de um bom enigma fotográfico histórico!

A foto da vez é daquelas que merecem moldura dourada e lugar de destaque na sala: dois personagens que ajudaram a escrever capítulos importantes da história de Rondonópolis, de Mato Grosso e até do vizinho Mato Grosso do Sul.

O primeiro é um goiano das antigas — lá do norte de Goiás, região que hoje atende pelo nome de Tocantins. Chegou por aqui nos anos 1940, com a mala cheia de vontade de fazer acontecer. Virou líder de um município recém-nascido e, com mais coragem que GPS, guiou homens e mulheres por caminhos tortuosos rumo a um sonho coletivo de prosperidade. Um verdadeiro político raiz — daqueles que sabiam ouvir, unir e inspirar. Ficou definitivamente na história de Rondonópolis.

O segundo senhor também não veio ao mundo pra passeio. Natural de Rosário do Oeste, se formou em Ciências e Letras no Liceu Cuiabano em 1911 (sim, 1911!) e em Agronomia no Rio Grande do Sul em 1914. Um líder visionário. Criou colônias em terras devolutas que mais tarde viraram cidades que você provavelmente já visitou ou ouviu falar: Bodoquena, Rondonópolis, Dourados, Camapuã, Bonito e Várzea Grande. Se isso não é currículo de respeito, não sei o que é!

Dica quente: um deles dá nome a uma escola estadual das mais tradicionais da cidade. O outro? É nome de rua, e não qualquer rua, mas uma daquelas que todo mundo já cruzou pelo menos uma vez na nossa área central, seja a pé, de bicicleta, de carro e até de charrete.

Então, quem são esses dois ilustres senhores que deixaram suas marcas na nossa história e nas placas da cidade?

Palpiteiros e palpiteiras, o desafio está lançado! Quem ainda não os conhecem, procurem pesquisar na história. Conhecimento é cultura. E enviem suas respostas até as 13h de amanhã (quarta-feira) pelo WhatsApp (66) 99984-0796 ou pelo e-mail [email protected].

Pra incrementar a disputa, o brinde da semana é um prato para duas pessoas do nosso parceiro Cupim na Telha — porque história boa merece ser celebrada com comida boa! Que o ganhador me convide para comemorar!

Boa sorte, e que vença o mais bem informado e sortudo na cumbuca!