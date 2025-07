Olá Caros leitores matraqueanos! Nossa personagem da semana é nascida em Rondonópolis (MT) no dia 6 de março de 2000, Ana Vitória Angélica Kliemaschewsk de Araújo — filha de Magdaleide Kliemaschewsk e Valdemar Nestor de Araújo Filho—, que despontou como promessa do futebol nacional com uma trajetória marcada pela resiliência, ousadia e paixão desde os primeiros passos. Ainda criança, sua afinidade com a bola desafiava expectativas tradicionais: aos dois anos, recusou o balé e disse à mãe que queria “tutibol”. O episódio simbólico anteciparia a personalidade firme que moldaria a sua carreira.

Caçula entre os irmãos Mateus e João, Ana cresceu em um ambiente familiar afetuoso e pautado por valores sólidos. Estreou nos gramados aos quatro anos, na escolinha do Caiçara Tênis Clube, enfrentando meninos que inicialmente rejeitavam sua presença — até conquistá-los com o talento. Por anos, foi a única menina a integrar os treinamentos, tanto no Caiçara quanto no Rondonópolis Esporte Clube (REC), clube que seria sua base esportiva até os 16 anos.

Na educação formal, também demonstrou precocidade: ingressou aos dois anos na escola José de Anchieta, administrada pela mãe. Foi alfabetizada cedo e revelou aptidão para o aprendizado. Concluiu o ensino médio em São Paulo, na escola particular Tales de Mileto, após sua transferência para o Corinthians aos 16 anos, onde assinou o primeiro contrato profissional no dia em que completou 17.

Com apoio incondicional dos pais, Ana sempre teve uma personalidade decidida e independente. Desde a infância, sustentou suas escolhas com convicção — postura que moldou uma atleta resiliente, capaz de romper barreiras de gênero e idade com seu talento e coragem.

A trajetória no futebol exigiu disciplina e persistência. Nunca faltou a treinos e, mesmo diante da recusa do União Esporte Clube em aceitá-la por ser mulher, manteve-se firme em seu propósito. A mudança para São Paulo e a contratação pelo Corinthians consolidaram seu nome entre as jovens promessas do futebol feminino.

Sua carreira inclui passagens pelo Corinthians-SP e Benfica, em Portugal, onde se destacou como uma das principais jogadoras da equipe e conquistou diversos títulos. Teve ainda uma breve passagem pelo PSG. Atualmente, defende o Atlético de Madrid e integra a Seleção Brasileira na Copa América, em disputa.

Meio-campista de excelência, tornou-se medalhista olímpica de prata nos Jogos de Paris 2024 — a primeira vez que Rondonópolis subiu ao pódio olímpico.

“Aninha”, carinhosamente tratada assim pela família e pelos rondonopolitanos, ainda não cursou faculdade, mas demonstra dedicação intelectual: é fluente em inglês e espanhol, e possui conhecimento funcional de francês, fruto de cursos realizados paralelamente à rotina esportiva.

Ana Vitória segue construindo uma carreira inspiradora no futebol feminino, levando consigo não apenas a habilidade em campo, mas também a força de quem acreditou, desde o primeiro chute na parede, que poderia fazer história.

E só tivemos bolas Cheias!

Como diria aquele locutor das antigas: “E não é que acertaram em cheio?” No episódio desta semana do “Túnel do Tempo”, a personagem misteriosa foi desvendada com mais rapidez do que fila pra tirar selfie com jogador famoso. Também com aquela dica de “Vitória…e mais vitória”, ficou mamão com açúcar.

Logo cedo, Gildo Moura mandou no grupo do Matrocoso aquele zap certeiro, tipo chute de trivela: “É a Ana Vitória, nossa atleta de Rondonópolis que começou a jogar aqui no Clube Caiçara.”

Elizeu Taxista, o Messi dos palpites, emendou com orgulho corintiano: “Foi uma grande jogadora do meu Corinthians, passei por ela no aeroporto de Rondonópolis semana passada. Está voando baixo essa atleta.”

Dr. Paulo Basso não deixou margem para o VAR: “A personagem do túnel do tempo é a jogadora da seleção brasileira, Ana Vitória.”

E Antônio Raymundo confirmou o placar com categoria: “É a Ana Vitória, atleta do futebol feminino e da seleção brasileira.”

Dom Auro cravou com pompa e herança: “Pelas dicas, a bebê é a nossa jogadora da seleção brasileira Ana Vitória, neta do saudoso Valdemar Nestor.”

Já o professor da memória rondonopolitana, Reinaldo Aguiar, foi além, puxando a linha genealógica como quem lança lateral direto para a área: “Na Otávio Pitaluga, a mãe e as tias já davam chutes na pelota, bem em frente à Casa Klima. Depois veio o Valdemar Nestor (Neto). É a Ana Vitória, fruto dessa terra de Rondon, união dos Kliemaschewsk & Araújo. Jogadora do Atlético de Madrid e da seleção Canarinho.”

Agnaldo Lira, nosso especialista em Googleologia Aplicada, trouxe o perfil completinho: “Ana Vitória Angélica Kliemaschewsk de Araújo, conhecida como Aninha, meio-campista, nascida em Rondonópolis em 06/03/2000, atualmente defende o Atlético de Madrid. Medalhista de prata em Paris 2024: primeira vez que Rondonópolis subiu ao pódio olímpico.”

Palmira, do Parque Universitário, escreveu com emoção digna de final olímpica: “É a Ana Vitória, filha de Valdemar Nestor e Magdaleide. Conquistou medalha de prata nas olimpíadas 2024. É nosso orgulho esta Menina.”

O Dalmi Vaz, velho conhecido da turma dos palpites, fez sua reestreia com autoridade: “Essa garota do Túnel do Tempo iniciou seu show no REC, hoje brilha no Atlético de Madri e Seleção Brasileira. Nossa vitoriosa e guerreira Ana Vitória.”

E dos palpiteiros da velha guarda ainda temos o dr. Ednaldo Aguiar: “A personagem do Túnel do Tempo desta semana é a Ana Vitória, craque da seleção brasileira e do Atlético de Madrid, orgulho de sua cidade natal, a nossa querida Rondonópolis.”

Como o espaço é curto, mas a lista de craques do chute certeiro é longa, aqui vão os nomes dos que também balançaram a rede dos acertos: Gabriel Florindo, Débora Machado, Lismara Santos, Douglas Costa, Sirlene Couto, Aline Pinheiro, Maria Elizabeth Tenório, Gabriela Silva Arrais, Rosemil Manhani, Suzi Carvalho, Elisângela Morais, Helena Dias Ferreira, Jakeline Elen, Ester Rosa de Souza, Jaqueline Lopes de Carvalho, Doralina Alves, Ruth Nóbrega de Almeida, Lineusa Dias, Evandro Luiz, Juan Lopes Alves, Maurílio Fagundes, Leonésio Nunes, Anísio Dias, Deusabete Ferreira, Andreza Caldeira, Josiane Lopes de Carvalho, Izabelle Sabatine, Fernando Aguiar e Joana kliemaschewsk – esta última, claro não tem o nome na cumbuca para o sorteio, pois com o sobrenome Kliemaschewsk teve informação privilegiada, e o regulamento do “Túnel” é rigoroso. Aqui não existe aquela de guardar dinheiro na cueca. Ka, ka, ka…

O sorteado

Com a cumbuca recheada de nomes, recorde do ano, o que comprova o orgulho dos rondonopolitanos com a sua jovem atleta – que leva o nome de Rondonópolis para o mundo inteiro -, depois de girar e girar o palpiteiro ganhador do prêmio da semana foi a Ruth Nóbrega de Almeida, que poderá passar na recepção do A TRIBUNA e pegar o seu vale-brinde para saborear no Grelhattus um delicioso prato para duas pessoas.