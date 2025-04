Olá, queridos leitores matraqueanos! Na última semana, ficamos ausentes, mas por um ótimo motivo: estávamos envolvidos na montagem da exposição fotográfica “Amo Rondonópolis”.

A mostra, que encantou, tanto a gente da velha guarda, como a gente da jovem guarda, brilhou na Câmara Municipal, esta semana encanta o núcleo da Unemat e, no próximo dia 21/04, aterrissa na UFR para celebrar os 40 anos do curso de História. Uma jornada fotográfica que retrata e resgata uma parte valiosa de nossas memórias, com imagens de diferentes épocas, do passado ao presente. Vamos visitar, caros leitores e tomar um banho de cultura sobre a nossa Rondonópolis e sua história, através das fotografias.

E, falando em história, no “Túnel do Tempo” desta semana, trago uma verdadeira relíquia para os palpiteiros: uma fotografia antiga de uma rua icônica do centro da cidade. Nela, vemos a casa de um pioneiro que, lá pelos anos 1950, foi um comerciante de grande influência. Mais tarde, o espaço se transformou em um respeitado escritório de contabilidade, um dos mais antigos da região, fundado por um membro dessa família empreendedora. E olha que incrível: parte dessas construções ainda está de pé, preservando o charme e a arquitetura da época. Um verdadeiro testemunho do tempo!

E aqui vai um desafio: o matracoso, empolgado com o sucesso da exposição, trouxe uma dica valiosíssima para ajudar você a desvendar esse mistério.

A pergunta é: Qual o nome dessa rua? Ela desemboca no ribeirão Arareau, onde hoje existe uma ponte de cimento, mas que não existia na época, e passa ao lado de uma famosa praça. Outro detalhe, essa rua não é nenhum Rio Vermelho. Matou? Virou mamão com açúcar, e é para quebrar a banca com as apostas. E qual é essa família de pioneiros? Que ainda hoje tem os seus descendentes prestando relevantes serviços na nossa sociedade.

Depois dessas dicas de ouro, quem já desvendou a charada pode participar enviando sua resposta pelo WhatsApp, no número (66) 99984-0796, ou pelo e-mail [email protected].

E para tornar o desafio ainda mais irresistível, o brinde da semana é um exemplar do livro Memórias Vivas de Rondonópolis, que já está na recepção do A Tribuna, esperando pelo ganhador.

Então não perca tempo: envie seu palpite até às 13h de amanhã, quarta-feira. Boa sorte aos palpiteiros e palpiteiras, e que vença o mais atento (ou o mais sortudo)!

LEMBRANÇAS

(*Celso Fernandes Farias (in memoriam), filho de Rosalvo Farias, o primeiro prefeito nomeado de Rondonópolis.)

Lembro-me de ti, com saudades, Rondonópolis.

Tuas ruas descalças, os bois na Praça dos Carreiros, tua sociedade em formação. Lembro-me das dificuldades que enfrentaram os pioneiros, até a fase de urbanização. A primeira luz mercúrio, o primeiro clube, onde reuniam as pessoas que acreditavam em ti. Lembro-me do

paralelepípedo ao asfalto.

Lembro-me das missas aos domingos. As pessoas se reuniam na praça, como se fossem para festejar tua vida comunitária. O primeiro cinema, onde filhas respeitáveis bolinavam discretamente com rapazes também respeitáveis. Lembro-me que já foste a Rainha do Algodão, do Arroz… tudo que plantarem dá, pois teu solo é fértil, como foi para

as famílias que cresceram em ti.

Lembro-me dos circos. Dos elefantes que bebiam água do rio Arareal. Lembro-me até da canoa para Vila Aurora. E com tanta saudade no peito, lembro-me agora, que já não és tão minha como foste no passado, mas, os teus dias de criança, eu jamais esquecerei.

Lembro-me que hoje és a princesinha do sul mato grossense graças a tua posição estratégica e da estratégia dos homens que te construíram.

Lembro-me também que agora já tens prédios, indústrias, uma rica pecuária e uma agricultura forte.

Contudo, só espero que não esqueças tanto, e percas o semblante da menina que um dia fostes para mim.