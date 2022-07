O Juizado Volante Ambiental (JUVAN) da Comarca de Rondonópolis realiza neste sábado (30/07) o 12º Veterinário Solidário, destinado a atender animais (cães e gatos) de famílias de baixa renda do município. A ação ocorre das 13h30 às 16h30 na Escola Estadual Francisca Barros Carvalho, na Avenida Pastor José Francisco da Sila, Vila Olinda II.

A iniciativa é da juíza da Vara do Meio Ambiente e coordenadora do JUVAN de Rondonópolis, Milene Aparecida Pereira Beltramini, em conjunto com a Organização não Governamental (ONG) Cantinho Animal.

Dez médicos(as) veterinários(as) de clínicas locais atenderão gratuitamente os animais. Haverá vacinação antirrábica, exame para leishmaniose e cadastro para castração, além do fornecimento de medicamentos para cães e gatos.

“O veterinário faz a consulta no local e, dependendo do caso, a pessoa leva o medicamento animal para tratamento continuado, como antibiótico, anti-inflamatório, vermífugo e carrapaticida. O Centro de Zoonoses também é parceiro e vai levar a vacina antirrábica, a coleta para exame de leishmaniose e o cadastramento para castração de animais”, explica a gestora administrativa do JUVAN, Márcia Meloto.

Também são parceiros do evento a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estará com equipe para fazer a distribuição de mudas.