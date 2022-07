A equipe de basquete da Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim, composta por estudantes de 12 a 14 anos, terá que viajar até Sorriso para os Jogos Escolares Estaduais, que serão realizados entre os dias 16 e 22 de julho, de “carona” no ônibus da delegação estudantil de Alto Garças.

A equipe que ficou em segundo lugar nos Jogos Escolares Regionais em Campo Verde e é a única representante de Rondonópolis na etapa estadual teve o transporte negado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O professor e treinador da equipe, Evaristo Cadidé Rodrigues, explicou que procurou a Secretaria de Esporte do Município solicitando o transporte dos alunos para representarem a cidade em Sorriso, porém a resposta obtida via ofício assinada pela gerente do Departamento de Administração e Infraestrutura, Crisley Sabrina Teixeira Leitão, informa que “não conseguiremos atender a solicitação de ônibus para os jogos estaduais em Sorriso”. No ofício de resposta da Secretaria não constam os motivos da negativa em fornecer o transporte.