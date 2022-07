1 de 4

A Prefeitura de Rondonópolis informou que vai inaugurar no próximo dia 8 de julho a Praça Kazuo Ninomiya, no bairro Jardim Pôr do Sol, mas moradores da região estão reclamando que a praça está pronta há meses e mantida trancada com cadeado, sem que ninguém possa usar a área de lazer.

O Município, no entanto, não explicou porque vem mantendo a praça trancada já que estaria pronta.

Um dos moradores disse que vinha estranhando o fato há várias semanas. O local conta com espaço para caminhada, bancos e uma academia ao ar livre, mas é rodeado por cerca e conta com portões que ficam sempre cadeados. O logradouro, inclusive, fará uma homenagem aos povos orientais.

“Aqui na rua da minha casa fizeram uma praça cercada que há meses está fechada e com as luzes apagadas. As pessoas deviam ter o direito de usar o local”, reclamou um morador que disse ainda não entender o porquê da praça estar sempre trancada no Jardim Por do Sol.