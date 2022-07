A manhã desta sexta-feira (08/07) foi marcada pela inauguração da praça Kazuo Ninomiya, localizada no jardim Por do Sol ao lado do centro de treinamento de judô.

Esta é primeira praça pública temática construída com recursos próprios do município e que tem detalhes da urbanização feitos com símbolos orientais, região de origem do homenageado.

O novo espaço de lazer leva o nome de um dos dois grandes lideres da região e que trabalharam muito para a comunidade local, especialmente em relação à prática esportiva repassando os ensinamentos do judô, Kazuo Nonomiya e sua esposa Elisa Sampaio.

Para adentrar na praça as pessoas vão passar por um grande portal e logo em seguida vão perceber as tradicionais lanternas japonesas instaladas nos portes vermelhos.

A praça conta com grandes espaços gramados, playground com piso emborrachado para as crianças, mesas de ping pong, academia popular, bancos, e cercamento pintado na cor vermelha fazendo referência à cor que identifica o Japão.

Atualmente, Rondonópolis conta com turmas de judô no contraturno escolar e também em projetos sociais, com isso Pátio pretende realizar um grande campeonato da modalidade para marcar a reinauguração do ginásio Marechal Rondon. A intenção é reunir cerca de 500 judocas ocupando as novas instalações do ginásio.

A construção e a pessoa homenageada com o nome da praça foi indicada pelos vereadores José Felipe e Roni Cardoso. Eles, e outros vereadores, também participaram da inauguração do novo espaço de lazer que atraiu os olhares das crianças que frequentam as aulas de judô no centro de treinamento que fica ao lado.

Um grande painel com árvores e figuras que lembram o Japão e também palavras escritas em japonês começou a ser pintado com a técnica do grafite vai embelezar e tornar o local ainda mais atrativo. A praça tem potencial para ser um novo local de visitação da cidade.