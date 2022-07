Em um momento de aumento no número de internações em decorrência da Covid-19 e nova disparada na quantidade de infectados em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta sexta-feira (8) a reabertura de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda).

No mesmo dia de reativação dos leitos, sete já estavam ocupados, sobrando somente três disponíveis.

Conforme boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta sexta-feira, dos sete pacientes internados em leitos de UTI no Hospital de Retaguarda, cinco eram moradores de Rondonópolis, enquanto dois pacientes eram de outras cidades, um residente de Dom Aquino e outro de Várzea Grande. Ao todo, 19 pacientes estavam internados em decorrência da doença em Rondonópolis.

Nesta semana, a cidade teve aumento no número de internados, que passou de 11 na sexta-feira (1), há uma semana, para 19 nesta sexta-feira (8). O número de novos infectados nesta última semana, entre os dias 1 e 8 de julho, também cresceu e, em sete dias, foram confirmados mais 1.909 casos de Covid-19 entre residentes de Rondonópolis.