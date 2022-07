Um incêndio provocado em terreno baldio na Avenida José Barriga, nas proximidades da escola Lucas Pacheco, assustou moradores nesta manhã (13/07) em Rondonópolis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado juntamente a Defesa Civil, para combater as chamas no local.

Segundo informações, os moradores estariam preocupados com o alastramento do fogo em outros terrenos, e o perigo aos motoristas, já que é uma via de grande fluxo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não está descartada a hipótese de que o incêndio tenha sido causado de fora intencional.