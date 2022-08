Rondonópolis continua sem uma data definida para dar início a vacinação de crianças com 3 e 4 anos com a Coronavac. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Município não tem estoques do imunizante da Coronavac para vacinar essa faixa etária. Além disso, o Ministério da Saúde não informou nenhum prazo para o envio de mais doses da vacina.

Ainda, conforme a Secretaria de Saúde, foram recebidas no final da semana passada somente 400 doses da Coronavac que estão sendo destinadas para a aplicação da segunda dose da população, já que cerca de 23 mil estão com a segunda dose já atrasada na cidade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a vacinação de crianças entre 3 e 5 anos com a Coronavac ainda em 13 de julho, porém o Município ainda aguarda que o Ministério da Saúde envie doses do imunizante para começar a vacinar a faixa etária de 3 e 4 anos.