A falta de meios ágeis para realizar a mediação de conflitos em acidentes de trânsito que causam somente danos materiais vem deixando condutores de Rondonópolis no prejuízo.

A reclamação é que, em casos de acidente em que não há vítimas, a polícia não comparece mesmo quando solicitada e a Justiça não conta com nenhum tipo de serviço para atender esses casos de forma imediata, o que impede que muitos motoristas entrem em acordo sobre o pagamento dos danos materiais, obrigando que cada parte pague os próprios prejuízos.

Diante da falta de algo ou alguém que obrigue o pagamento dos danos, sem uma judicialização dos casos, tem sido muito comum condutores se negarem em pagar os prejuízos causados.

Em várias situações, quando o responsável pelo acidente se nega a pagar os danos causados, resta aos prejudicados arcarem com sua parte dos prejuízos materiais para evitar brigas físicas ou a burocracia de um processo judicial, dependendo do valor dos danos.

A alternativa apontada é que seja implantado em Rondonópolis o Serviço de Atendimento Imediato (SAI), que atualmente funciona em Cuiabá e Várzea Grande e é mantido pelo poder judiciário.

Uma equipe fica instalada em uma van que, quando acionada por condutores que se envolveram em acidentes de trânsito sem vítimas (lesão corporal e morte), vai até o local e faz a mediação do conflito, auxiliando na resolução dos acidentes de maneira rápida e sem burocracia.