A poucos dias da abertura da 48ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul), a organização do evento diz estar tudo preparado e a expectativa é de uma participação recorde de público no evento, que acontecerá de 8 a 13 deste mês.

Assim como em edições anteriores, a Exposul contará com palestras técnicas, exposição de maquinários e novas tecnologias, além de leilões, shows artísticos e outras atrações.

De acordo com Fabrízia Hinrichsen, uma das organizadoras da Exposul, todos os preparativos estão concluídos e expectativa é que o evento seja mais uma vez um sucesso.

“Essa é minha 5ª Exposul e vou te falar que as nossas expectativas são as melhores possíveis. Os passaportes estão vendendo muito bem, os estandes foram todos comercializados. Os camarotes e leilões, tudo certinho… A Exposul vem com tudo este ano”, externou.

Ela explica que foram comercializados 52 estandes, que abrigarão 104 marcas ligadas à questão da agricultura e da pecuária.

“Esses estandes estão todos vendidos e o forte serão as empresas ligadas à agricultura e à pecuária. No caso da agricultura, o tradicional são as máquinas e implementos agrícolas e, praticamente, todas as grandes marcas estarão conosco. E da parte da agropecuária, teremos as lojas agropecuárias, fabricantes de balança e troncos, ração, sal mineral e outros”, contou.

Outra situação que tem chamado a atenção e agradado a organização da Exposul é a venda dos passaportes para o evento. “Está vendendo muito e nossa expectativa é ter um recorde de público nos shows. Já percebemos isso nos números de vendas e nesse tempo que estou aqui, eu nunca vi uma venda de passaportes como esta. E a gente acertou na grade de shows, que tem agradado demais ao público. E, com certeza, o fato de termos tido a pandemia e um bom tempo com tudo parado está influenciando nisso, pois as pessoas querem sair para se divertir”, completou Fabrízia Hinrichsen.