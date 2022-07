De acordo com o Rotativo Rondon, diante dessa situação, foi solicitado em 2017, por meio de um pedido para a Setrat, o reequilíbrio econômico e indenização por danos materiais, requisitando a suspensão do pagamento da outorga por 60 dias, mas nunca ou qualquer resposta da pasta.

Somada à redução do número de vagas, o Rotativo Rondon destaca em sua defesa que a alteração da regulamentação do rotativo pela Prefeitura, concedendo a permanência de 20 minutos aos usuários no estacionamento sem cobranças e a redução da tarifa de R$ 2,50 para R$ 2,00 para carros e de R$ 1,50 para R$ 1,00 para motos, causando redução de 20% a 25% na estrutura dos preços o que teve impacto direto em custos e despesas da empresa, provocando desequilíbrio econômico para a concessionária.

Em sua defesa, a empresa faz várias alegações dos motivos que levaram ao não pagamento da outorga entre 2017 e 2022, apontando que a Prefeitura vem descumprindo cláusulas contratuais da concessão do serviço do estacionamento rotativo.

A empresa Planar Engenharia, que opera o estacionamento Rotativo Rondon no centro de Rondonópolis, protocolou nesta sexta-feira (29) na Prefeitura a defesa prévia da notificação extrajudicial do Município que aponta que estaria devendo cerca de R$ 2,2 milhões da outorga do serviço ao Município e cobra o pagamento dessa quantia.

O Rotativo Rondon também teria prejuízos com a utilização de vagas de estacionamento gratuito no espaço da antiga rodoviária e com o recapeamento das vias na região central feito pelo município a partir de 2017, que retirou toda a sinalização das vagas, impedindo que essas fossem exploradas pela concessionária.

Por fim, o Rotativo Rondon indicou na defesa prévia que a Prefeitura se omite na fiscalização do sistema e os usuários estacionam sem o pagamento da tarifa, recebem o aviso de irregularidade pelo uso irregular do estacionamento, mas esses avisos não são convertidos em auto de infração pelo Município, se omitindo e gerando inadimplência alta e impunidade conforme a empresa.

Segundo o Rotativo Rondon, a falta de fiscalização da Prefeitura gerou mais de 1.220.451 avisos de irregularidade que não foram pagos pelos usuários e isso teria deixado o Rotativo sem receber mais de R$ 4,7 milhões. Esse valor, como destaca a concessionária, resolveria o problema do pagamento da outorga que é cobrada pela Prefeitura.

A empresa contestou ainda o valor cobrado da outorga pelo Município. Os valores devidos seriam de cerca de R$ 1,4 milhão e não de R$ 2,2 milhões como alega a Prefeitura.

“Além do desequilíbrio foi completamente ignorado qualquer prejuízo suportado pela concessionária, que deveria ser compensado e não foi por inércia do poder concedente em cumprir os termos do edital, cláusulas do contrato originário e as cláusulas do aditivo contratual”, argumentou a concessionária.

A empresa quer que o Município reconheça a ausência de responsabilidade da concessionária em função da suposta omissão da Prefeitura em cumprir com obrigações legais contratuais e de edital de licitação, causando desequilíbrio financeiro e econômico para a empresa.

O Rotativo Rondon pede ainda que o Município adote providências para restabelecer o reequilíbrio econômico da empresa, além de adotar a base de cálculo correta da outorga e que junte ao processo administrativo todas as autuações do estacionamento rotativo no período da concessão para comprovar a falta de fiscalização.