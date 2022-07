Com a possibilidade de ter nove ou mais candidatos ao cargo de deputado estadual, a tendência é que Rondonópolis tenha dificuldade em ampliar sua representação na Assembleia Legislativa e, assim, consiga no máximo manter as quatro cadeiras que possui no Parlamento estadual.

Além da divisão dos votos locais, a concorrência de candidatos de outras cidades e regiões do estado acaba contribuindo com a pulverização e existe a possibilidade até dessa bancada diminuir.

Atualmente, a cidade tem quatro deputados estaduais, que são Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), que obteve 37.501 votos em 2018; Claudinei Lopes, o Delegado Claudinei (PL), que se elegeu com 29.988 votos; Sebastião Rezende (União Brasil), que obteve 25.683 votos; e Thiago Silva (MDB), que teve 19.339 na última eleição, todos pré-candidatos à reeleição neste pleito.

Nesta eleição, os eleitos concorrerão com nomes com nomes como a vereadora Marildes Ferreira (PSB), o presidente da Câmara, Roni Magnani (PSB), vereador Carlos Guinâncio, o Subtenente Guinâncio (PSDB), e o empresário Cláudio Ferreira, o Paisagista (PTB), que surpreendeu a todos e obteve uma expressiva votação na eleição municipal de 2020, quando obteve 17.498 votos e ficou em terceiro lugar no páreo.

Outro nome, esse de menor expressão e potencial de votos, é o do ex-responsável pela comunicação da prefeitura, Cleomar Pilar (PCdoB).

Juntos, os quatro atuais deputados rondonopolitanos tiveram 112.511 votos em 2018, número que deve se repetir, com alguma variação, na eleição deste ano.

Se levarmos em consideração que hoje a cidade tem um total de 166.285 eleitores aptos para votarem, e se levarmos em consideração as abstenções, os votos nulos e brancos, além dos votos que irão para candidatos de outras cidades, não haverá nenhum acréscimo significativo de votos este ano. Dessa forma, a tendência é que sejam eleitos o mesmo número de deputados estaduais, considerando o potencial do eleitorado local.

Como as urnas podem guardar surpresas, nada garante que os atuais deputados consigam se reeleger, mas é patente que largam com bastante vantagem com relação aos demais pré-candidatos.

Ao quadro de hoje, quem está mais tranquilo é Nininho, que já vem de outras eleições e já possui um eleitorado cativo em todo o estado. Já Sebastião Rezende é outro que tem um eleitorado também cativo e fiel: os evangélicos, mas pode perder alguns preciosos votos para o colega Thiago Silva, que tem feito esforços para entrar no eleitorado evangélico. Como será candidato único do MDB na região, Silva é um nome forte para ser reconduzido para a AL.

Eleito na onda bolsonarista, Delegado Claudinei vive uma situação delicada, pois se filiou ao PL do presidente Jair Bolsonaro, mas tem discordado de muitas das articulações da legenda no estado.

Ele também deve ter um concorrente de peso, que irá disputar o mesmo voto do eleitor bolsonarista, que é Cláudio Paisagista, que pode até ser a surpresa dessa eleição.