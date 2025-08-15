Parece que vai. Após mais de um mês do chamamento público aberto pela Prefeitura de Rondonópolis, uma empresa foi credenciada para implantar e operar o pátio de veículos apreendidos e serviço de guincho no município.

Conforme noticiou a edição de ontem do A TRIBUNA, a empresa Translog Transporte Logística e Armazenamento Ltda. teria atendido as especificações técnicas exigidas no edital de licitação da Prefeitura.

Com isso, o município deve dar continuidade no processo de análise de documentos para efetuar a contratação da empresa.

Aberto no dia 30 de junho pelo Município, o chamamento público prevê que a empresa, que será contratada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), disponibilize pátio e guinchos adequados, além de prestar o suporte nas atividades de leilão dos veículos custodiados e não retirados por seus proprietários nos prazos legais.

A demora em aparecer interessados para assumir o serviço já causava apreensão. Isso porque, a instalação do pátio para veículos apreendidos é apontado pelas forças de segurança pública, judiciário e ministério público como primordial para que seja possível reduzir o alto índice de acidentes de trânsito em Rondonópolis.

A cidade está sem um pátio de apreensão desde 2019, quando o antigo Pátio Rondon foi desativado durante a gestão do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB). A decisão deixou um vácuo na estrutura de fiscalização do município.

Sem um espaço que possibilite a apreensão desses veículos, fiscalizações e operações como a da Lei Seca, que ocorre em outras cidades, ficam inviabilizadas por aqui. Como consequência disso, o trânsito da cidade mais parece uma “terra de ninguém” e, lamentavelmente, não há punição, porque a fiscalização existente é precária.

As estatísticas mostram que o trânsito rondonopolitano é apontado como o mais letal de Mato Grosso e um dos mais violentos do Brasil. Somente em 2024, para se ter uma ideia, foram mais de 3.500 acidentes com vítimas, segundo dados do Samu.

Entre as principais causas estão a imprudência, o excesso de velocidade, a mistura de álcool e direção, a falta de sinalização e os acidentes provocados por condutores menores de idade ou não habilitados.

Infelizmente, nos últimos anos, o grave problema do trânsito da cidade não foi encarado como deveria. O ex-prefeito Zé Carlos do Pátio preferiu “empurrar com a barriga” e, com isso, tornou-se agora mais um problema para ser resolvido pela gestão Cláudio Ferreira (PL).

Vencida a parte do credenciamento, espera-se que os trâmites do processo licitatório sejam superados o mais breve possível e o pátio de apreensão, enfim, inicie a sua operação. Afinal, a situação é urgente e demanda medidas urgentíssimas para evitar que o trânsito rondonopolitano siga destruindo vidas e famílias.