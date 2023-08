Relatório divulgado pela organização Aldeias Infantis SOS, noticiado ontem por este jornal, revelou que 32 mil crianças e adolescentes estão vivendo em serviços de acolhimento, afastadas do convívio familiar, em todo o país.

São crianças e adolescentes que foram separadas do convívio familiar por causas diversas mas, as principais, como aponta o estudo, são a negligência, a violência física ou psicológica, e ainda, a dependência química de pais e responsáveis.

O relatório também aponta que muitas violências estão relacionadas à exploração sexual e à insegurança alimentar, fator diretamente associado à pobreza.

Os dados, infelizmente, chamam a atenção para uma realidade triste, com 32 mil crianças e adolescentes vivendo afastadas do convívio familiar em unidades de acolhimento, das quais, muitas não recebem visitas de familiares. Mesmo assim, conforme indica o estudo, relatam que querem voltar a morar com a família ou, pelo menos, retomar o contato.

Além disso, 40% dos jovens estiveram em situação de acolhimento por mais de 18 meses, período que é superior ao estabelecido pela legislação. Entre esses casos, meninos e aqueles que se autodeclararam negros foram os mais afetados. Cerca de 60% dos entrevistados passaram por mais de um serviço de acolhimento.

Isso reflete que há necessidade de uma ação urgente para garantir melhores condições de vida e acesso à políticas públicas para famílias em risco de ruptura de vínculos, melhor atendimento às crianças e adolescentes em serviços de cuidados alternativos e apoio continuado às juventudes que saíram desses serviços.

Além disso, é evidente que não se pode atribuir a culpa somente para as famílias.

Sem políticas públicas que possam evitar que essas crianças e adolescentes precisem ser afastadas dos vínculos familiares, que possam prevenir o problema, pouco se poderá mudar dessa realidade.

O poder público precisa garantir acesso às famílias em vulnerabilidade e em risco de ruptura familiar às políticas e serviços públicos básicos como vagas em creches, escola de qualidade, ofertar serviços extracurriculares, garantir a segurança alimentar para as famílias, dentre outros. É necessário prevenir, evitar que crianças e adolescentes precisem ser afastados dos vínculos familiares.