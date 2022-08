Boa parte dos comerciantes rondonopolitanos já deram início às promoções e condições especiais para atrair os clientes neste Dia dos Pais. No ramo dos chamados presenteáveis, os acessórios com canecas, copos térmicos e as lembrancinhas terão, na visão dos lojistas, boas saídas. No ramo do vestuário, as camisas, os sapatos e os cintos foram os mais citados.

Mesmo com a alta da inflação que puxa os preços para cima e agrava a crise econômica, a estimativa de lojistas para a data ficou entre 10% a 15% de incremento, na comparação com o mesmo período em 2021.

Lojistas ouvidos nesta semana pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) mostraram otimismo em relação as vendas do Dia dos Pais neste ano.

“O que temos percebido tanto em relação a nossa realidade local quanto conversando com amigos da indústria e players do mercado afora é que após dois meses, junho e julho, de estagnação se comparado ao mês que tivemos em maio, teremos um agosto com incremento positivo na casa dos 10%. Essa é uma percepção nossa, mas compartilhada com outros do segmento. Havia uma expectativa de sequência de bons números após maio, mês combinado pelo Dia das Mães – segunda data mais importante para o comércio – e a chegada de uma frente fria que impulsionou o consumo. Mas isso não ocorreu nos dois meses seguintes, ainda por conta da inflação”, analisa um lojista entrevistado pela CDL, do ramo de calçado e confecções.

Outro lojista entrevistado projeta crescimento ainda maior, na casa dos 15%. “Para nós, as expectativas estão em alta. Nos preparamos antes e já estamos há uma semana com promoções, pensando, principalmente, no Dia dos Pais. Por isso, nossa projeção de crescimento, hoje, está na casa dos 15%. Claro que a inflação reduz um pouco o nosso ganho, mas em termos de crescimento este é o nosso número. Já temos visto muitas pessoas antecipando as compras, nesta semana conseguimos trabalhar bem com a nossa promoção. Estamos esperando o pico de vendas nesta próxima semana”, diz.

Outro ponto destacado pelos lojistas ouvidos pela CDL é a realização da 48ª Exposul, de 8 a 13 de agosto.

“Especificamente para a realidade de Rondonópolis, um evento como este, de grande porte, impulsiona todo o comércio. Depois de dois anos, as pessoas já estão na expectativa, se preparando e indo às compras. Vão para a festa, já pensando em uma roupa nova, um calçado novo, um abrigo do frio. Todo mundo quer estar bem, bonito e perfumado”, destacou um entrevistado.

Também foram citados na sondagem da CDL eletroeletrônicos e itens de perfumaria.