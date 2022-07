Se não bastassem as constantes reclamações de moradores de Rondonópolis quanto à estrutura física do Aeroporto Maestro Marinho Franco, agora quem desembarca na cidade é recepcionado por uma estátua que homenageia o músico que dá nome ao aeroporto caindo aos pedaços. A estátua está se deteriorando e já não conta com uma das mãos.

O descaso com a estátua do maestro Marinho Franco, pioneiro da década de 1950, causou indignação em um morador da cidade que desembarcou no aeroporto neste fim de semana

“É um desrespeito com o maestro e também com a cidade”, disse o morador que lamentou a situação.

Além de depor contra a imagem da cidade, a situação acaba sendo um descaso com os familiares do maestro que ainda residem e contribuem com as diferentes atividades profissionais no município de Rondonópolis, inclusive na área cultural, personificada hoje, por exemplo, com a Banda Marinho & seus Beat Boys.

Recentemente, o A TRIBUNA mostrou denúncias quanto à estrutura de pista e instrumentos de voo do aeroporto e vem recebendo constantemente reclamações de pousos e decolagens cancelados e sobre as condições inadequadas da estrutura do terminal de passageiros.

Agora a reportagem recebe essa situação de desleixo com a cultura rondonopolitana, em um complexo que foi concedido para a iniciativa privada, sob o pretexto de resolver os problemas da aviação local, mas que têm mantido a letargia do espaço, sem apresentar avanços para a sociedade.

Questionada sobre as melhorias que devem ser feitas e quando começam as obras, a Concessionária Centro-Oeste Airport (COA), que administra o Aeroporto Maestro Marinho Franco desde 2019, informou que, no segundo semestre deste ano, as obras de expansão no Aeroporto Maestro Marinho Franco serão iniciadas, com término previsto para 2023. O projeto já está aprovado e a empresa construtora contratada.