Os servidores públicos municipais realizam duas assembleias gerais extraordinárias hoje (6) e devem avaliar a possibilidade de uma greve geral.

O primeiro encontro de trabalhadores será realizado a partir das 8h, na quadra da praça da União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairro (Uramb), anexo à sede da entidade e o segundo, a partir das 13h na Câmara Municipal.

Na primeira assembleia, no período da manhã, será o momento em que os servidores vão debater as propostas confeccionadas pelas comissões de Educação, Instrumental e Saúde para o executivo; apresentação das emendas aditivas, modificativas ou supressivas feitas nos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) do Instrumental, Saúde e Educação.

Também serão deliberadas sugestões e um balanço do movimento de valorização da categoria.

A agenda dos servidores segue durante o período da tarde. Na segunda assembleia extraordinária os trabalhadores vão acompanhar a sessão ordinária do legislativo e a tramitação de projetos ligados aos servidores municipais. No final do dia, uma votação pela greve geral pode ser deliberada pela categoria.

Os servidores estão em estado de greve desde o início de maio e, caso seja a vontade da maioria, uma greve geral pode acontecer a qualquer momento.