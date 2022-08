O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) adiou para segunda-feira (8), a assembleia geral que seria realizada às 18h de ontem (4) para avaliação e definição sobre a continuidade do estado de greve – que foi iniciado ainda em 5 de maio – ou deflagração de uma greve geral. Segundo o Sindicato, ainda hoje não se iniciou um diálogo com o prefeito José Carlos do Pátio.

Segundo a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, a assembleia precisou ser adiada por problemas de logística, mas acontecerá na segunda-feira, às 8h, no clube do Sispmur, com primeira chamada às 8h15.

A sindicalista explicou que, passados três meses do início do estado de greve, com promessas de que o prefeito se reuniria com os servidores, nada aconteceu. “É mais fácil marcar uma reunião com a presidente do Tribunal de Justiça do que com o prefeito”, ironizou Geane, que tem reunião marcada com a presidente do Tribunal de Justiça. “São mais de 500 dias sem sermos recebidos pelo prefeito”, acrescentou.

Ela ressaltou que todas as demandas dos servidores foram encaminhadas para o prefeito e nenhum tipo de resposta foi obtida. “O que vimos nestes últimos meses é um verdadeiro desastre. Cargos exclusivos de concurso sendo criados como de livre nomeação e exoneração. É uma vergonha. É o dinheiro público sendo aplicado sem nenhuma cautela, sem nenhuma prudência. Na segunda será o servidor quem decide, porque enquanto Sindicato nós tentamos todos os caminhos sem conseguir ser ouvidos”, lamentou.