Lançada no final do ano de 2013, ainda na administração do ex-prefeito Percival Muniz (MDB) e ainda com o nome de Centro de Iniciação Esportiva (CIE), a obra que agora se chama Complexo Social Padre Lothar até hoje não foi concluída.

Inicialmente, a previsão era de que a obra, que seria voltada para o desenvolvimento da base de atletas de alto rendimento, seria entregue antes das Olimpíadas de 2016, mas até o momento ainda não foi concluída.

Anunciada como uma obra que iria alavancar o desenvolvimento do esporte em diversas modalidades na cidade, a obra do Complexo teve início de fato somente em 2018, mas logo em seguida a construção foi paralisada para adequações no projeto, tendo passado por nada menos que cinco licitações desde então, mas mesmo assim, ainda não foi concluída.

Em 2021, após uma vistoria na obra, Caixa Econômica Federal detectou várias patologias de construção, como trincas, fissuras e falta de alinhamento dos pilares.