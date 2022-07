O terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso, Rondonópolis, terá 166.170 eleitores aptos a votar na eleição deste ano. Os dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) mostram que o eleitorado da cidade é composto mais por mulheres (52%) e por pessoas com ensino médio completo (26,55%).

Além disso, a faixa etária que concentra a maior quantidade de eleitores na cidade tem entre 35 e 39 anos.

Entre o eleitorado de Rondonópolis, as mulheres representam 52% do total de eleitores – 86.746 – e os homens correspondem a 48% dos eleitores aptos a votarem na cidade (79.424).

Quando o recorte dos dados é feito por faixa etária, observa-se que a cidade conta atualmente com um eleitorado mais maduro, com a maior parte dos aptos da votarem com idade entre 25 e 44 anos.

São 18.342 eleitores entre 24 e 29 anos; 18.284 entre 30 e 34 anos; 18.435 eleitores com idade compreendida entre 35 e 39 anos; e 18.107 eleitores entre 40 e 44 anos. A cidade tem ainda 715 eleitores com 16 anos (mais jovens) e 225 eleitores com mais de 90 anos (mais idosos).