Uma proposta do vereador Jonas Rodrigues, o Doutor Jonas (SD), ressuscita em Rondonópolis o debate a respeito da possível construção de um teatro municipal.

A ideia é que o novo teatro seja construído na área remanescente do antigo aeroporto da cidade e o proponente pretende direcionar recursos financeiros na ordem de R$ 2,5 milhões no orçamento municipal do ano que vem para viabilizar o projeto.

“A proposta da construção do teatro é para atender a parte cultural da cidade, tanto da música quanto do balé e das apresentações artísticas e culturais de produções daqui e de fora”, explicou o auto da proposta.