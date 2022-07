O Governo do Estado fez um alerta para a população sobre o grande número de pacientes internados em decorrência da Covid-19 que não concluíram o esquema de vacinação, deixando de tomar todas as doses do imunizante.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 97% dos pacientes internados em UTIs não tomaram todas as doses da vacina.

Atualmente há 106 pessoas internadas por complicações da covid-19 nas UTIs em Mato Grosso. Desses pacientes, 103 não tomaram todas as doses da vacina contra o novo coronavírus, ou seja, as duas doses iniciais e a dose de reforço.

Conforme o monitoramento da SES, além da alta taxa de ocupantes de UTI sem imunização completa, as enfermarias pactuadas também estão lotadas de pacientes que não tomaram todas as doses da vacina contra a covid.

Nesta quinta-feira, dos 442 pacientes internados, 428 estão com esquema vacinal incompleto, ou seja, 96,8%.

Os números preocupam ainda mais quando se avalia o percentual de pessoas que ainda não tomaram as doses de reforço em Rondonópolis. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até ontem (30), 48,32% das pessoas com mais de 18 anos estão com o ciclo vacinal incompleto e não tomaram as doses de reforço. São 78.239 pessoas que ainda não tomaram todas as doses do imunizante na cidade.

A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos também está consideravelmente abaixo da meta em Rondonópolis, sendo que 26,58% não se vacinaram com nenhuma dose e ainda há 57,21% com a segunda dose atrasada.

A procura pela dose de reforço para adolescentes entre 12 e 17 anos também é baixa. Somente 8% do público dessa faixa etária se vacinou com a dose de reforço em Rondonópolis.