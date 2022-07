Ao Estado, o Município fez o pedido de ajuda, mostrando a necessidade de ampliar a rede para atender a demanda. Atualmente, o Governo do Estado está encaminhando pacientes de Rondonópolis que necessitam de UTI Covid-19 para Primavera do Leste.

CASOS DISPARAM E VACINAÇÃO NÃO ANDA

Ao mesmo tempo em que a cidade registra uma disparada na quantidade de pessoas infectadas, atingindo mais de 3 mil pessoas com casos ativos da doença, maior número desde o início da pandemia em março de 2020, e as UTIs lotam de pacientes que não se vacinaram ou completaram o ciclo de vacinação, 51,67% da população não tomou as doses de reforço da vacina em Rondonópolis. São mais de 90 mil pessoas que deixaram de se vacinar com a terceira e quarta dose (reforço).

Essa porcentagem de faltosos para as doses de reforço, conforme atualização de ontem da Secretaria Municipal de Saúde, é praticamente a mesma de duas semanas atrás, quando 52% não haviam tomado as doses de reforço.

De acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem, foram registrados 81 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, 2.980 pessoas seguem com o vírus ativo, sendo que 2.962 estão em isolamento domiciliar e 18 estão hospitalizadas.