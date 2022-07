Depois de passar mais de dois meses sem registrar óbitos em decorrência da Covid-19, Rondonópolis já confirmou oito mortes pela doença entre seus moradores neste mês de julho.

Ontem (20), a Secretaria Municipal de Saúde informou que, dentre os oito mortos, seis não haviam concluído o ciclo de vacinação contra a Covid-19 e todos tinham comorbidades.

As mortes ocorreram entre os dias 13 e 19 deste mês. No dia 13 foi confirmado o óbito de uma mulher de 82 anos; no dia 16, morreram três homens, com 50, 70 e 90 anos; no domingo (17), uma mulher de 84 anos morreu em decorrência da doença; e, na terça-feira (19), um homem de 69 anos também morreu.

Mais duas mortes foram confirmadas neste mês, mas não ocorreram em hospitais de Rondonópolis e, por esse motivo, a data exata do óbito e a idade das pessoas não constam até o momento no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.