Após cerca de um ano com a obra paralisada, a Prefeitura ainda não definiu quando a construção da ponte sobre o Córrego Lajeadinho na Avenida Bandeirantes será retomada.

A obra possibilitará o prolongamento da duplicação da Bandeirantes até o trevo de acesso ao Anel Viário. Em maio deste ano, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município o aviso de terceira licitação deserta para a contratação de empresa para concluir a obra da ponte. Desde então, não foi aberto novo processo de licitação e a obra permanece parada.

A ponte deve ter 45,8 metros de extensão e 11 metros de largura e, para a conclusão, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, seriam necessários aproximadamente R$ 1,3 milhão de investimento.

Além da construção da ponte, estava prevista na região a obra de prolongamento da duplicação da Avenida Bandeirantes, mas esta nunca chegou a ser iniciada.

Conforme informado pela Prefeitura, a obra foi paralisada após terem sido detectadas inconsistências no estudo geológico que embasou o projeto estrutural da ponte, no momento da escavação para a construção dos pilares de sustentação da ponte.