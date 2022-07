Empresários da cidade estão mais próximos de ver a obra de reestruturação das ruas do Distrito Industrial Rondonópolis (Distrito Antigo) saírem do papel.

Após anos de cobranças por melhorias e com vias cada dia mais deterioradas, a Prefeitura de Rondonópolis e o Governo do Estado, assinaram nesta sexta-feira (1) um convênio de R$ 68 milhões para que as obras sejam feitas.

O convênio foi assinado pelo prefeito José Carlos do Pátio e o governador Mauro Mendes em uma reunião realizada no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. Para as obras, o Estado investirá R$ 50 milhões e o Município mais R$ 18 milhões.

A reestruturação das ruas deve incluir obras de drenagem, pavimentação e melhorias em geral. O projeto foi feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e, segundo o Município, já estava aprovado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística desde a semana passada.

A assinatura do convênio também contou com a presença do deputado estadual Max Russi, do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

“Acabamos de acertar mais uma parceria para asfaltar, melhorar e fazer a drenagem do Distrito Industrial antigo, do 1º Distrito Industrial, que está com uma infraestrutura muito ruim. Serão investidos R$ 68 milhões: o Governo do Estado vai entrar com R$ 50 milhões, a Prefeitura com R$ 18 milhões”, relatou o governador.