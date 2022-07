O texto propõe criação de uma Subsecretaria de Esporte e outra Subsecretaria de Infraestrutura. A redação, além de tirar responsabilidades das pastas já existentes, ainda onera os cofres públicos. O impacto na folha de pagamento, com novos comissionados, passa dos R$ 3 milhões por ano.

Na prática, segundo o Sispmur, a proposta já tem parecer favorável da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças do Legislativo e aumenta em 25% o lotacionograma da Secretaria Municipal de Educação.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) denuncia que o prefeito José Carlos do Pátio deu mais uma mostra da sua indiferença em relação ao servidor público municipal efetivo de Rondonópolis.

“A Prefeitura justifica que não pode dar aumento linear na folha dos efetivos do instrumental, saúde e educação, mas a narrativa da gestão pulverizada na imprensa caiu por terra quando um projeto propõe um aumento mensal de 40% na folha, para viabilidade de pagamento de comissionados. Esse projeto é imoral. O que está acontecendo em Rondonópolis é uma vergonha. Contamos com o apoio e comprometimento dos vereadores. Temos a certeza de que eles terão consciência e responsabilidade”, destaca Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.

ASSEMBLEIA GERAL

O Sispmur vai acompanhar a tramitação do projeto na Casa de Leis ao longo de toda quarta-feira e convocou assembleia geral, na mesma data, que será realizada a partir das 13h, no prédio do legislativo municipal.

“Sabemos que parte dos servidores estão de férias, mas a situação é séria e precisamos mais uma vez lotar as dependências da Câmara e mostrar para a administração pública que estamos atentos e prontos para uma greve por tempo indeterminado”, completa a líder sindical.