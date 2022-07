A bacharel em Direito Clélida Silva de Almeida, 32 anos, acusada de matar a filha de 3 anos na madrugada da última terça-feira (12) e tentar matar o filho adolescente, passou por audiência de custódia e continuará detida na Cadeia Feminina de Rondonópolis.

A juíza Maria Mazarelo Farias Pinto também determinou que seja feito um exame de sanidade mental na suspeita. Ela havia sido presa em flagrante ainda no local do crime e levada na terça-feira para a Cadeia Feminina. Com a reversão da prisão, Clélida será mantida presa.

O crime que chocou a cidade ocorreu na casa dos avós da vítima no bairro Santa Clara, quando o padrasto da suspeita saiu em direção a um posto de saúde em busca de uma senha para o atendimento médico da suspeita, que já vinha apresentando um quadro de problemas psiquiátricos conforme familiares.

Segundo os relatos, Clélida se trancou em um quarto da casa na presença dos dois filhos. No local, ela teria asfixiado a filha de 3 anos, Ayla Jenifer, com um travesseiro até a morte e, em seguida, atingido o filho adolescente que estava dormindo com um pedaço de espelho.

O menor contou para a polícia que lutou com a mãe para impedir que ela cortasse seu pescoço. Logo depois, a suspeita tentou tirar sua própria vida, sendo impedida pelo filho, e pelo próprio irmão, que acabou entrando no quarto, após ouvir os gritos de socorro do adolescente.