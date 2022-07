foram apreendidos pela Policia Rodoviária Federal cerca de 46 kg de drogas nas rodovias federais em Mato Grosso.

Em Barra do Garças, na BR 070, foram apreendidos cerca de 16,6 kg de cocaína e 2,05 kg de maconha. A droga estava com um passageiro de um ônibus que fazia a linha Cuiabá – Goiânia. Foram encontrados 19 tabletes de entorpecentes dentro da bagagem do passageiro.

Em Primavera do Leste, foram apreendidos 16,42 kg de pasta base de cocaína. Parte dos entorpecentes estavam nas bagagens de uma passageira de um ônibus que fazia o trajeto Acre – Bahia, dois pacotes pesando um total de 3,3 kg de pasta base de cocaína.

O restante das drogas foram encontrados em veículo de passeio, o qual o condutor alegou fazer o serviço de táxi. Os entorpecentes estavam escondidos dentro das portas traseiras do veículo, 13 tabletes de pasta base de cocaína, cerca de 13,12 kg da substância.

A última ocorrência foi em Pontes e Lacerda, na BR 174, foram apreendidos 28 comprimidos de ecstasy e 11,45 kg de maconha. As drogas estavam nas bagagens de um passageiro de um ônibus que seguia de Cuiabá para Rio Branco/AC.

Diante dos fatos, as três pessoas foram detidas, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.