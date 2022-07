Depois de reverter na Justiça a proibição de contratar empresas para fornecimento de mão de obra terceirizada, a Prefeitura de Rondonópolis realizou mais um processo de dispensa de licitação e contratou a empresa Conceito Serviços Técnicos pelo valor de aproximadamente R$ 13,9 milhões para atender a Secretaria Municipal de Educação.

A empresa deve fornecer trabalhadores terceirizados que vão atuar nas escolas e creches do município em várias funções. O contrato em questão vai atender apenas uma Secretaria, mas o Município mantém trabalhadores terceirizados em todos os órgãos e secretarias do Município.

A licitação que a Justiça determinou a suspensão, por exemplo, pretendia contratar cerca de 2,3 mil pessoas por um valor que ultrapassava os R$ 130 milhões.

A dispensa de licitação feita esta semana somente é possível porque o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) atendeu pedido da Prefeitura de Rondonópolis e permitiu que o Município renovasse ou prorrogasse os contratos com empresas que fornecem mão de obra terceirizada que venceriam em junho e julho. A decisão foi da desembargadora, presidente do TJ/MT, Maria Helena Póvoas, e foi proferida em 20 de junho.

A desembargadora entendeu que a vedação à prorrogação dos contratos com as empresas terceirizadas, notadamente diante da demora inerente a realização de concursos públicos, implicaria na redução abruta e significativa do número de prestadores de serviços, podendo comprometer a própria prestação dos serviços públicos essenciais em um dos maiores municípios do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a magistrada tomou a decisão sem adentrar na discussão acerca do mérito da ação civil pública e legalidade ou não da execução indireta dos serviços instrumentais na Prefeitura. A ação continua em tramitação na Justiça.