As Comunidades do residencial Cidade de Deus e região receberam oficialmente na manhã desta quarta-feira (03/08) a mais nova unidade escolar de educação infantil da região com capacidade de atendimento a 450 crianças de seis meses a 5 anos de idade, divididas em dois turnos: matutino e vespertino.

A nova unidade escolar leva o nome da ex-servidora e professora da rede municipal e estadual, Liege Santos Pereira, que durante muitos anos, prestou inúmeros e relevantes serviços à educação do estado e município.

Também se fizeram presentes, familiares da homenageada (falecida em 2017) que fizeram questão de estar presentes à solenidade e agradecer a bonita e justa homenagem, eternizando o nome da professora Liege Santos na história do município.

ESTRUTURA

Segundo a diretora, a CMEI-Liege, possui 10 salas de aulas climatizadas, uma área que contempla: dois blocos, contendo, recepção, sala para a diretoria/adm; secretaria, lactário; berçário, almoxarifado, banheiros masculino e feminino (crianças); sanitários para servidores e colaboradores; cozinha, refeitório; sala de professores; brinquedoteca; DML; além de uma extensa área verde interna murada, circundando a unidade.

Durante a solenidade, vários grupos de crianças dos grupamentos 4º e 5º, realizaram apresentações musicais, danças e encenações teatrais. A Banda Municipal de Rondonópolis – BAMUR, encantou a todos executando diversos números musicais, incluindo o Hino Nacional.