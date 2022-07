Moradores de Rondonópolis estão reclamando de não conseguir fazer procedimentos odontológicos em unidades básicas de saúde.

O problema é a falta de auxiliares de dentistas, como foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, que afirmou que os cargos deverão ser criados e, para isso, um projeto de lei será encaminhado para aprovação dos vereadores, porém sem data estabelecida para que isso ocorra.

Com a falta de auxiliares, no Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo e no Centro de Saúde Monte Líbano, estão sendo mantido apenas atendimentos emergenciais. Também foi afetado o atendimento odontológico realizado na Apae, onde estão mantidas as emergências.

Em nota ao A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que não pode contratar auxiliares de odontologia para os centros de saúde em virtude da lei municipal, que permite apenas as contratações para o programa saúde da família – PSF.