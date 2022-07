Em mais um dia de crescimento no número de pessoas infectadas pela Covid-19, Rondonópolis chegou a 1662 casos ativos nessa terça-feira (5), um crescimento de 20% em relação ao dia anterior.

Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça e mostram que, apesar do aumento do número de casos notificados, há uma prevalência de casos leves e moderados e que não houve registro de óbitos.

Assim, a cidade chega a 23 dias sem perder nenhuma vida para o vírus, segundo o levantamento do Município (no do Estado são 981 óbitos pela doença).