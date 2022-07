O setor de serviços foi o principal destaque do mês de maio na geração de empregos, sendo o responsável pela abertura de 312 novas vagas de trabalho com carteira assinada. O comércio aparece logo na sequência, promovendo a criação de 146 novas vagas.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal que mostram ainda que nos cinco primeiros meses do ano, Rondonópolis abriu um total de 3.160 novas vagas de emprego.

Também aparecem com resultados positivos os setores da construção civil, com a criação de 77 novos postos de trabalho e a agropecuária, que gerou 12 novos empregos no mês. Somente a indústria fechou maio com saldo negativo, com o fechamento de 5 vagas de emprego.

Em Mato Grosso, Cuiabá foi a cidade que mais gerou novas vagas de emprego em maio, com a criação de 1.581 postos de trabalho. Em segundo aparece Sorriso, que abriu 788 vagas de emprego. Rondonópolis é a terceira, com 539, seguida de Várzea Grande, com 346, e Sinop, com 311