1 de 3

Incêndio em terreno baldio na Avenida Marechal Rondon, esquina com a rua Augusto de Moraes, em Rondonópolis, causou transtornos com os moradores da região por conta da fumaça alta, na tarde desta quarta-feira (06/07).

O fogo se alastrou por todo o terreno baldio em questão de minutos, moradores do local e o zelador da Igreja Adventista acionaram o Corpo de Bombeiros para controlarem o fogo.

O zelador da Igreja, Adão, presente no local, relata que os incêndios sempre ocorrem, mas ele não soube afirmar com certeza o que causou o fogo. As chamas se alastraram ao lado do muro da Igreja Adventista que está em construção. Segundo ele, a sua maior preocupação quando o fogo se alastrou, era invadir o pátio da igreja, onde teria materiais de construção.

A população da região cobra da Prefeitura a identificação do proprietário do terreno, para que sejam tomadas as devidas providências.

É importante ressaltar que estamos no período da seca, e os focos de queimada tendem a ocorrer com mais frequência, o que ocasiona problemas de saúde para toda a população.

O Corpo de Bombeiros lembra que causar queimadas nas áreas urbanas é crime. A Lei de Crimes Ambientais, nº9.605, tem descrito no artigo 54 queimada urbana como crime de poluição, que coloca em risco a saúde da população, a segurança de animais e destrói a flora.