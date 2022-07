Mesmo com a disparada de casos de Covid-19 em Rondonópolis e aumento das internações em decorrência da doença, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que descarta, neste momento, a adoção de novas restrições na cidade.

A Pasta diz entender que apesar do grande número de casos que vêm sendo registrado nos últimos dias, a maioria é considerado leve e a taxa de internação é baixa em relação às ondas anteriores da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde entende que é o momento de orientar a população quanto a necessidade de se vacinar e completar o ciclo de imunização tomando as doses de reforço.

“Os casos aumentaram nos últimos dias, mas é comprovada a eficácia da vacina que está disponível gratuitamente nas unidades de saúde. A pessoa que optou em não se vacinar precisa entender que os cuidados precisam ser redobrados, porque o vírus ainda está por aí e, sem proteção, o quadro pode agravar”, alertou a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, quando informou que os 10 leitos de UTI Covid-19 do Município estão ocupados por pacientes que não se vacinaram ou não tomaram as doses de reforço.

Entre as medidas de restrição que estão descartadas pelo Município, neste momento, está a obrigatoriedade do uso de máscara. Neste caso, a Secretaria de Saúde vem orientando que pessoas com comorbidades e idosos, que integram os grupos mais vulneráveis para agravamentos da Covid-19, utilizem a máscara como forma de prevenção tanto em locais abertos como fechados.