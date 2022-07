Rondonópolis registra disparada de casos de Covid-19 nesta última semana. Em sete dias, entre os dias 24 de junho e 1 de julho, foram confirmados na cidade 555 novos casos da doença, aumento de 262,8% com relação à semana anterior, entre os dias 17 e 24 de julho, quando foram registrados um total de 153 casos da doença.

Esta é a quinta semana consecutiva com registro de aumento no número de casos de Covid-19 em Rondonópolis.

Os dados foram levantados pelo A TRIBUNA junto ao boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde que são divulgados diariamente.

Nesta última semana, assim como o crescimento no número de casos, a quantidade de pessoas atualmente com o vírus ativo disparou, crescendo 293,2%, passando de 163 casos ativos na semana anterior para 641 nesta semana.

O boletim epidemiológico apontou ainda que houve aumento significativo também na quantidade de pacientes internados em decorrência da Covid-19 em hospitais de Rondonópolis.

Na semana anterior, entre 17 e 14 de junho, 4 pessoas estavam hospitalizadas na cidade, enquanto que nesta última semana, a quantidade de internações subiu para 11. Ou seja, no período de uma semana, as internações pela doença subiram 175%.

A maior parte dos pacientes atualmente hospitalizados em unidades de saúde de Rondonópolis está em leitos de enfermaria. Até esta sexta-feira (1), oito pessoas estavam internadas na enfermaria do Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda) e no Hospital Regional de Rondonópolis. Outros três pacientes estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).