Uma mãe foi presa após matar sua filha, Ayla Jenifer, de 3 anos, e ter agredido seu filho, de 15 anos, com um pedaço de espelho, na madrugada desta terça feira (12/07) no Bairro Santa Laura, em Rondonópolis.

O crime ocorreu na casa do avós da vítima, por volta das 4h00 da madrugada, quando o padrasto da suspeita saiu em direção a um posto de saúde, em busca de uma senha para o atendimento de sua enteada, que já vinha apresentando um quadro de problemas psiquiátricos.

Clélida Silva de Almeida se trancou em um dos cômodos da casa, na presença dos dois filhos. Em dado momento, a suspeita asfixiou sua filha com um travesseiro até a morte, em seguida, pegou um pedaço de espelho e tentou matar seu filho adolescente que estava dormindo.

O menor contou para a polícia que lutou com a mãe para impedir que ela cortasse seu pescoço. Logo depois, a suspeita tentou tirar sua própria vida, sendo impedida pelo filho, e pelo irmão, que acabou adentrando no quarto, após ouvir os gritos de socorro do adolescente.

Acionadas, duas viaturas estiveram no local junto ao SAMU, onde constatou o óbito da criança. O menor foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional de Rondonópolis e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) acionada para realizar os devidos procedimentos.

A Polícia Militar conseguiu deter a mulher, que foi encaminhada à 1ª Delegacia da Polícia Civil onde foi autuada em flagrante. O crime será investigado pela Polícia Civil.

O sepultamento de Ayla Jenifer será no Parque Jardim Santa Cruz.