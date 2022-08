O maior controle da pandemia em 2022 e a redução das restrições ocasionaram aumento de 68% na movimentação de passageiros no Aeroporto Maestro Marinho Franco.

A informação foi confirmada pela concessionária Centro-oeste Airport (COA), que administra o aeroporto de Rondonópolis desde 2019.

Segundo a concessionária, contando aeronaves dos grupos I e II, 2.913 pousos e decolagens foram registrados no primeiro semestre de 2022 em Rondonópolis, movimentando 24.157 passageiros.

Em contrapartida, 2021, que foi um ano marcado por restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, 14.316 passageiros se movimentaram no aeroporto, sendo registrado 2.822 pousos e decolagens no período.

Apesar do crescimento no número de passageiros neste período, o aeroporto de Rondonópolis continua com uma quantidade restrita de voos comerciais, contando atualmente com uma única empresa aérea atuando na cidade com a oferta de um único voo diário.