27.3 C
Rondonópolis
, 4 setembro 2025
type here...
 
 
Rondonópolis

Trânsito: Serviço de guincho e pátio deve começar no final de outubro

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
A partir do próximo mês, Município deve passar a contar com um espaço apropriado para receber veículos apreendidos por irregularidades no trânsito (Foto – Arquivo)

A empresa contratada pela prefeitura tem até o dia 21 de outubro para implantar e dar início aos serviços de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos.

A prefeitura informou, ontem ao A TRIBUNA, que a Translog Transporte Logística está devidamente credenciada junto ao Município e que, contando a partir do dia 22 de agosto, tem o prazo de 60 dias para implantar o serviço.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) também informou que está acompanhando os trâmites para que o pátio atenda todos os critérios determinados no edital.

Entre as exigências do edital, a área onde o pátio será implantado deveria ter, no mínimo 10 mil metros quadrados e 1 mil metros quadrados de área coberta.

Segundo a Pasta, a empresa apresentou a proposta de implantar o pátio em uma área de 10 mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados de área coberta.

 

 

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE  ————

————————————————————————————

 

 

Como já mostrou o A TRIBUNA, a empresa credenciada foi a primeira a demonstrar interesse e apresentar toda a documentação e requisitos técnicos exigidos para firmar o contrato com a prefeitura.

O chamamento público para implantação do serviço de guincho e pátio de veículos apreendidos permaneceu aberto por um mês e meio. O chamamento para credenciamento foi aberto pelo Paço Municipal em 30 de junho.

Além disso, a Semob já havia adiantado que Rondonópolis deve passar a contar com a realização periódica de blitzes da lei seca após o início de funcionamento do serviço de guincho e pátio.

A previsão é de que as blitzes devem ocorrer mensalmente, com até oito sendo realizadas por mês.

O termo de colaboração técnica com o Governo do Estado para a realização das blitzes da lei seca já está firmado, conforme a Semob.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Empresas com estacionamento: Projeto do prefeito que revoga taxa é aprovado pela Câmara

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Empresas com estacionamento: Projeto do prefeito que revoga taxa é aprovado pela Câmara

Os comerciantes de Rondonópolis vão ficar livres do pagamento de mais uma taxa. O Projeto de Lei 345/2025, de...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.