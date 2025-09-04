A empresa contratada pela prefeitura tem até o dia 21 de outubro para implantar e dar início aos serviços de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos.
A prefeitura informou, ontem ao A TRIBUNA, que a Translog Transporte Logística está devidamente credenciada junto ao Município e que, contando a partir do dia 22 de agosto, tem o prazo de 60 dias para implantar o serviço.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) também informou que está acompanhando os trâmites para que o pátio atenda todos os critérios determinados no edital.
Entre as exigências do edital, a área onde o pátio será implantado deveria ter, no mínimo 10 mil metros quadrados e 1 mil metros quadrados de área coberta.
Segundo a Pasta, a empresa apresentou a proposta de implantar o pátio em uma área de 10 mil metros quadrados e 2 mil metros quadrados de área coberta.
Como já mostrou o A TRIBUNA, a empresa credenciada foi a primeira a demonstrar interesse e apresentar toda a documentação e requisitos técnicos exigidos para firmar o contrato com a prefeitura.
O chamamento público para implantação do serviço de guincho e pátio de veículos apreendidos permaneceu aberto por um mês e meio. O chamamento para credenciamento foi aberto pelo Paço Municipal em 30 de junho.
Além disso, a Semob já havia adiantado que Rondonópolis deve passar a contar com a realização periódica de blitzes da lei seca após o início de funcionamento do serviço de guincho e pátio.
A previsão é de que as blitzes devem ocorrer mensalmente, com até oito sendo realizadas por mês.
O termo de colaboração técnica com o Governo do Estado para a realização das blitzes da lei seca já está firmado, conforme a Semob.