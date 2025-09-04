A empresa contratada pela prefeitura tem até o dia 21 de outubro para implantar e dar início aos serviços de guincho e pátio de guarda de veículos apreendidos.

A prefeitura informou, ontem ao A TRIBUNA, que a Translog Transporte Logística está devidamente credenciada junto ao Município e que, contando a partir do dia 22 de agosto, tem o prazo de 60 dias para implantar o serviço.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) também informou que está acompanhando os trâmites para que o pátio atenda todos os critérios determinados no edital.

Entre as exigências do edital, a área onde o pátio será implantado deveria ter, no mínimo 10 mil metros quadrados e 1 mil metros quadrados de área coberta.