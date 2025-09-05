O calorão deve continuar nos próximos dias em Rondonópolis. Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muito calor neste final de semana e no início da próxima semana, com máxima podendo chegar aos 40ºC.

Além do calor intenso, os dias devem seguir secos, com a umidade do ar chegando a índices mínimos de 20% a 15%.

Nos últimos dias, a cidade vem registrando muito calor, com temperaturas máximas acima dos 38ºC. Segundo o Inmet, Rondonópolis foi a 8ª cidade mais quente no Brasil nesta segunda-feira (1º), com temperatura registrada de 39,3ºC; figurou como a 10ª mais quente nesta terça-feira (2), com 38,9ºC; e, como a 12ª mais quente nesta quarta-feira (3), com registro de 38,3ºC. Ontem (4), a temperatura máxima registrada foi 39,3ºC.

Para esta sexta-feira (5), o Inmet prevê temperatura um pouco mais amena pela manhã, quando os termômetros podem cair a 17ºC. Porém, ao longo do dia o calor fica intenso, com a temperatura máxima podendo chegar aos 39ºC. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar pode chegar aos 20%.