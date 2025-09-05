Os amantes da corrida de rua têm encontro marcado na noite deste sábado (6). É que está agendada para as 19h, no Cais, a largada da segunda edição da “105 Night Run”.
Organizada pela direção da 105 FM, com o intuito de incentivar a prática do esporte na cidade e a saúde, a prova terá um percurso de 7 km. Além da corrida, está programado ainda para acontecer um show com o grupo Balancê.
A emissora é comandada pelos irmãos Roberto e Gracyelize Torres, filhos do fundador Antônio Ribeiro Torres, falecido no ano de 2020, e que inclusive está sendo homenageado pelo prefeito Cláudio Ferreira, que denominou de “Antônio Ribeiro Torres” o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado no Jardim Vila Rica. (Veja notícia na página 12 da edição de hoje do A TRIBUNA).
“É um evento para todos, é para unir as famílias e os apaixonados pela corrida. Venha celebrar a vida saudável com a gente”, convida Roberto Torres.
A primeira edição foi um sucesso e reuniu mais de 350 participantes.
Nesta segunda edição, a 105 Night Run traz uma inovação. A corrida também será solidária, com os participantes sendo convidados a doarem, de forma voluntária, 1k de alimento não perecível.
“Neste ano, abraçamos a causa da Casa do Adolescente Sagrada Família, instituição que realiza um trabalho de amor e dedicação com nossos jovens. Tudo o que for arrecadado será destinado diretamente aos adolescentes atendidos, levando alimento, apoio e esperança”, destaca Torres.
A organização da corrida salienta que os kits dos participantes da prova começam a ser distribuídos na manhã de hoje (5), na sede da 105 FM.
“Não fique fora dessa, venha para o Cais. Será uma noite inesquecível de música, esporte, saúde e solidariedade”, promete Roberto Torres, reafirmando o compromisso da emissora em fortalecer o esporte, unir a comunidade e apoiar causas sociais que fazem a diferença.