Os amantes da corrida de rua têm encontro marcado na noite deste sábado (6). É que está agendada para as 19h, no Cais, a largada da segunda edição da “105 Night Run”.

Organizada pela direção da 105 FM, com o intuito de incentivar a prática do esporte na cidade e a saúde, a prova terá um percurso de 7 km. Além da corrida, está programado ainda para acontecer um show com o grupo Balancê.

A emissora é comandada pelos irmãos Roberto e Gracyelize Torres, filhos do fundador Antônio Ribeiro Torres, falecido no ano de 2020, e que inclusive está sendo homenageado pelo prefeito Cláudio Ferreira, que denominou de “Antônio Ribeiro Torres” o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado no Jardim Vila Rica. (Veja notícia na página 12 da edição de hoje do A TRIBUNA).