Ex-candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PSB, no ano passado, Paulo José negou ontem ao A TRIBUNA os rumores que circulam nos bastidores da política local sobre um suposto rompimento dele com o grupo político do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que deve se filiar em breve ao PV, por onde pretende buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa na eleição do próximo ano. “Não há nada disso [rompimento]”, garante.
Inclusive, Paulo José, um dos aliados mais próximos de Pátio, pelo que se comenta, não estaria sendo chamado para participar das ‘costuras’ que o prefeito vem fazendo para o pleito eleitoral de 2026.
Dentro desse contexto, o ex-diretor do Sanear admitiu que, ultimamente, não vem conversando com Zé Carlos do Pátio, mas amenizou dizendo que o motivo seria mais pelas circunstâncias do que por alguma divergência política.
“Após a campanha e o término do mandato do Zé do Pátio, optei por me retirar um pouco para cuidar das minhas coisas, para descansar também. Depois, veio o incidente com o touro. Então, fiquei mais recolhido e não tenho participado das conversas do grupo. Mas, logo, vamos voltar à ativa”, externou.
Embora diga que o afastamento tenha sido causado pelas circunstâncias de momento, uma fonte revelou ao TRIBUNA, sem especificar os motivos, que o ‘estranhamento’ atual entre PJ e Pátio teria sido causado por desentendimentos na eleição e no término do mandato.
Em relação a esta informação, Paulo José ponderou que a campanha sempre causa algum desgaste.
“Mas não há mal-estar que o bom e o velho sonrisal não resolva”, brincou.
Ano passado, Paulo José foi escolhido pelo ex-prefeito para ser o candidato do seu grupo político para disputar a sua sucessão. Ele obteve 26.027 e terminou na terceira colocação, atrás do deputado Thiago Silva (MDB) e do atual prefeito Cláudio Ferreira (PL).
Para 2026, Paulo José, que preside o PSB hoje no município, reafirmou que pretende se candidatar a deputado federal e fazer uma dobradinha com o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que deve concorrer para estadual.
Ocorre que isso pode chocar com os planos do ex-prefeito, que já vem ‘costurando’ um projeto político familiar para o ano que vem, com a sua esposa Neuma de Moraes concorrendo a uma vaga na Câmara Federal.