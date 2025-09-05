Ex-candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PSB, no ano passado, Paulo José negou ontem ao A TRIBUNA os rumores que circulam nos bastidores da política local sobre um suposto rompimento dele com o grupo político do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que deve se filiar em breve ao PV, por onde pretende buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa na eleição do próximo ano. “Não há nada disso [rompimento]”, garante.

Inclusive, Paulo José, um dos aliados mais próximos de Pátio, pelo que se comenta, não estaria sendo chamado para participar das ‘costuras’ que o prefeito vem fazendo para o pleito eleitoral de 2026.

Dentro desse contexto, o ex-diretor do Sanear admitiu que, ultimamente, não vem conversando com Zé Carlos do Pátio, mas amenizou dizendo que o motivo seria mais pelas circunstâncias do que por alguma divergência política.