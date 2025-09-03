A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta quarta-feira (3) o Projeto de Lei nº 349/2025, que institui o Programa Quita Fácil 2025. Proposta pelo prefeito Cláudio Ferreira, a iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, possam regularizar seus débitos com o município, com descontos que chegam a 95% sobre juros e multas.

O programa abrange uma vasta gama de créditos municipais, sejam eles tributários ou não, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), taxas diversas, contribuições de melhoria e multas administrativas.

A medida vale para todas as pendências lançadas até 31 de dezembro de 2024, estando elas inscritas ou não em dívida ativa e sendo ou não objeto de ação judicial.

Segundo o prefeito Cláudio Ferreira, o Quita Fácil foi concebido como uma política de justiça fiscal, visando amparar os cidadãos que enfrentam dificuldades para manter suas obrigações em dia.

“O Quita Fácil é mais uma iniciativa da nossa gestão para facilitar que os munícipes tenham as suas contas em dias. Percebemos uma relativa dificuldade nessa quitação das dívidas junto ao município”, explicou o prefeito.

Além de beneficiar o contribuinte, a arrecadação obtida com o programa será fundamental para a continuidade dos investimentos na cidade.

“Esses recursos são muito importantes para a gente continuar prestando os bons serviços que temos nos dedicado a fazer em educação, saúde, infraestrutura e no embelezamento da cidade. Estamos trabalhando para que Rondonópolis seja uma cidade de oportunidade para todos”, reforçou Ferreira.

Condições de Pagamento

O programa oferece duas modalidades principais para a quitação dos débitos:

Pagamento à Vista: Concede o desconto máximo de 95% sobre juros e multas. Pagamento Parcelado: Permite a divisão do débito em até 10 vezes, com um desconto de 30% sobre juros e multas.

A secretária municipal de Fazenda, Rane Curto, detalhou que há um valor mínimo estabelecido para as parcelas: R$ 80,00 para pessoa física e R$ 200,00 para pessoa jurídica.

Prazo de Adesão

Os interessados em aderir ao Quita Fácil 2025 deverão ficar atentos ao prazo. O programa terá a duração de dois meses, com início em 1º de outubro e encerramento em 31 de novembro deste ano.