Além de destoar da atual paisagem urbana de grande desenvolvimento econômico, o trecho da faixa de servidão das linhas de transmissão de energia, o “Linhão”, na região dos bairros Granville e Sagrada Família, na Avenida Júlio Campos, traz insegurança aos moradores pela falta de estrutura adequada de iluminação pública e calçadas.

Com o grande crescimento comercial e imobiliário vivenciado na região, houve mudanças significativas na estrutura urbana e uso de espaços públicos pela população.

Hoje, moradores utilizam a Avenida Júlio Campos e imediações para caminhadas, para se deslocarem para academias e espaços de lazer e esportes da região, e se deparam com trechos com iluminação precária e sem calçadas.

Atualmente, nos trechos do ‘Linhão” não há calçadas, portanto, quem costuma fazer caminhadas ou pedalar pela via precisa trafegar no meio da rua, disputando espaço com fluxo de veículos, correndo riscos de atropelamentos.

Além disso, a iluminação pública é bastante precária. E como muitos moradores fazem caminhadas no final da tarde e período noturno, a falta de iluminação acaba trazendo mais insegurança.

Como mostrou reportagem do A TRIBUNA em sua edição do final de semana, apesar da profunda mudança urbana na região, com pavimentação e construção de espaço para lazer e esportes, e com a Prefeitura atualmente investindo forte no paisagismo de canteiros e rotatórias, os trechos que englobam o “Linhão” continuam sem nenhuma estrutura urbana ou paisagismo, contrastando com essas mudanças urbanas.

Ainda que a faixa de servidão é definida por lei e serve para garantir a manutenção da rede e a segurança e estar sujeita às normas que limitam atividades e construções, no entanto as melhorias na iluminação pública, construção de calçadas e ciclofaixas, além de projetos paisagísticos podem ser feitos.