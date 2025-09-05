27.7 C
Rondonópolis
, 5 setembro 2025
type here...
 
 
Rondonópolis

Dia da Independência: Comércio local pode abrir as portas de forma facultativa

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
A permissão de abertura facultativa está definida em acordo coletivo de trabalho (Foto – Arquivo)

O comércio em geral poderá abrir as portas neste domingo (7), Dia da Independência do Brasil, em Rondonópolis. A abertura é facultativa com horário limite até as 13h. Supermercados, mercados e açougues podem permanecer abertos até as 20h. A permissão de abertura facultativa está definida em acordo coletivo de trabalho.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro), Lucas Gonçalves, destaca que quem trabalhar neste domingo tem o direito às horas extras de 100%, sem prejuízo do descanso semanal remunerado.

Com relação aos mercados, supermercados e açougues, o horário de abertura pode se estender até as 20h, sendo também respeitado o direito a 100% de horas extras e garantia da folga semanal renumerada.

 

 

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE  ————
————————————————————————————

 

 

Data Importante

O dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do país, quando se celebra a Independência do Brasil, que aconteceu em 1822.

A data foi transformada em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra pela Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. Foi também incluída no calendário de feriados nacionais pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Velho freguês: Com belos gols, Brasil dá passeio no Chile no Maracanã
Próximo artigo »
Sufoco continua: Mais calor intenso e tempo seco na cidade

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Relação estremecida: Paulo José nega rompimento com Pátio, mas admite desconforto

Ex-candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PSB, no ano passado, Paulo José negou ontem ao A TRIBUNA os rumores...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.