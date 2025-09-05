O comércio em geral poderá abrir as portas neste domingo (7), Dia da Independência do Brasil, em Rondonópolis. A abertura é facultativa com horário limite até as 13h. Supermercados, mercados e açougues podem permanecer abertos até as 20h. A permissão de abertura facultativa está definida em acordo coletivo de trabalho.
O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro), Lucas Gonçalves, destaca que quem trabalhar neste domingo tem o direito às horas extras de 100%, sem prejuízo do descanso semanal remunerado.
Com relação aos mercados, supermercados e açougues, o horário de abertura pode se estender até as 20h, sendo também respeitado o direito a 100% de horas extras e garantia da folga semanal renumerada.
Data Importante
O dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do país, quando se celebra a Independência do Brasil, que aconteceu em 1822.
A data foi transformada em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra pela Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. Foi também incluída no calendário de feriados nacionais pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002.