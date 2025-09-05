O comércio em geral poderá abrir as portas neste domingo (7), Dia da Independência do Brasil, em Rondonópolis. A abertura é facultativa com horário limite até as 13h. Supermercados, mercados e açougues podem permanecer abertos até as 20h. A permissão de abertura facultativa está definida em acordo coletivo de trabalho.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro), Lucas Gonçalves, destaca que quem trabalhar neste domingo tem o direito às horas extras de 100%, sem prejuízo do descanso semanal remunerado.