Em meio às suas articulações para tentar voltar à Assembleia Legislativa na eleição do próximo ano, o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que deve trocar o PSB pelo PV, assiste a uma debandada sem fim no seu grupo político.

Ontem, a ex-secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, informou ao A TRIBUNA que está rompida com Pátio, de quem sempre foi uma aliada de primeira hora.

“As pessoas me perguntam se ainda estou com o Zé Carlos. Não estou, não faço mais parte do seu grupo político. Aliás, estou rompida com ele desde quando pedi demissão da secretaria de Educação no final do passado, pouco antes de terminar o mandato”, afirmou.

Mara e sua família sempre acompanharam o ex-prefeito nas suas campanhas políticas.