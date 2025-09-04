Em meio às suas articulações para tentar voltar à Assembleia Legislativa na eleição do próximo ano, o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, que deve trocar o PSB pelo PV, assiste a uma debandada sem fim no seu grupo político.
Ontem, a ex-secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, informou ao A TRIBUNA que está rompida com Pátio, de quem sempre foi uma aliada de primeira hora.
“As pessoas me perguntam se ainda estou com o Zé Carlos. Não estou, não faço mais parte do seu grupo político. Aliás, estou rompida com ele desde quando pedi demissão da secretaria de Educação no final do passado, pouco antes de terminar o mandato”, afirmou.
Mara e sua família sempre acompanharam o ex-prefeito nas suas campanhas políticas.
“É uma decisão de família. Sempre apoiamos o Zé. Dessa vez, não estaremos mais. Avaliamos que o ciclo fechou”, atestou ela.
Candidata a vereadora no ano passado pelo PSB, Mara Gleibe, mesmo não tendo sucesso no seu primeiro teste nas urnas, não esconde o desejo de continuar participando do processo político da cidade. Inclusive, sem revelar nomes, ela conta que já recebeu algumas sondagens para uma possível filiação partidária.
“No momento, o certo é que não estou mais ao lado do Zé Carlos. Quero continuar participando e contribuindo com a vida política da cidade. Então, vamos avaliar com calma o caminho a seguir”, despistou a ex-secretária, que sempre esteve presente nas gestões de Pátio ocupando cargos estratégicos.
Mesmo rompida com o ex-prefeito, Mara Gleibe evita aprofundar sobre o seu descontentamento com o ex-prefeito.
“Não vou ficar criticando, falando mal, sobre o que deixou de fazer. Sou grata pelos espaços que ele me deu, mas o ciclo com ele acabou. É isso. E não tem mais volta”, reforçou.