Rondonópolis

Usina de etanol de milho: Município vai receber investimento bilionário

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Registro dos participantes da videoconferência em que o investimento foi anunciado (Foto – Ednilson Aguiar)

Em uma reunião por videoconferência na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito Cláudio Ferreira recebeu a confirmação por parte da Amaggi de um investimento bilionário em Rondonópolis, que deve dinamizar a economia local. Mais de R$ 2,5 bilhões serão investidos na construção de uma usina de etanol de milho, empreendimento que tem movimentado a economia de muitos municípios.

Além do prefeito e representantes da gestão municipal, a reunião contou com a participação dos sócios da Amaggi, Blairo Maggi e Itamar Locks, do membro do conselho da Amaggi, Pedro Jacyr, do CEO da Amaggi, Judiney Carvalho, e do diretor de relações institucionais do grupo, Ricardo Tomczyk.

O prefeito informou que ficou ajustado o investimento privado em Rondonópolis através da multinacional brasileira Amaggi, juntamente com a Inpasa, que atua na área de bionergia, através de uma joint venture. O empreendimento vai gerar cerca de 2000 empregos na sua construção e 350 na operação.

A fábrica deve produzir etanol, DDGS (farelo de milho), óleo de milho e energia elétrica. Quando em funcionamento pleno, deverá processar 2 milhões de toneladas de milho e/ou outros cereais por ano, produzindo mais de 900 milhões de litros/ano de etanol.

O empresário Blairo Maggi destacou a valorização do município pelo grupo.

“A nossa empresa e família tem uma história em Rondonópolis, por isso estamos felizes em poder investir nessa cidade. Além dos empregos diretos, a instalação dessa planta vai impactar positivamente a pecuária intensiva e o comércio local”, justificou Blairo.

Cláudio enfatizou o trabalho da gestão para o desenvolvimento de Rondonópolis.

“Nosso primeiro ato governamental foi regulamentar a lei de liberdade econômica. Estamos conversando com empresas locais, brasileiras e internacionais. Nossa luta contra a burocracia tem sido intensa. Estamos criando um governo digital, modernizando a gestão, investindo fortemente na qualidade da educação e também no meio ambiente e infraestrutura”, comentou o prefeito.

 

 

“Nós tínhamos um ambiente hostil aos negócios, estamos construindo uma cultura acolhedora e honrosa com quem quer empreender com seriedade. Faço um agradecimento especial ao Pedro Jacyr que nos ajudou nesse encaminhamento. Estou muito feliz!!!”, finalizou o gestor.

 

FonteDa Reportagem
